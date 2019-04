ROMA – Viola Casadei ha vinto 190mila euro a L’Eredità. La studentessa 20enne di Ravenna è riuscita a portarsi via il bottino dal quiz show di Rai Uno azzeccando la soluzione giusta della ghigliottina finale.

Ma sui social c’è chi parla di complotto. “I miei genitori mi hanno preparato a tutto – ha detto a Ravenna e Ditorni -, c’è sempre da aspettarsi il peggio dalle persone. Mia mamma è un’insegnante di scuola media, mio padre lavora in una ditta di smaltimento rifiuti: non mi conosce nessuno in Rai. In vita mia ho ottenuto tutto con la mia fatica, ora capita questa manna dal cielo e ho la coscienza a posto”.

“Come userò questi soldi? Ringrazio i miei genitori per avermi cresciuto pensando ai soldi come uno strumento e non come un valore. Diciamo che tiro un sospiro di sollievo per un eventuale mutuo per una una casa, so di avere un bel paracadute ma non sto pensando a borse di Chanel. In questo momento mi sento più un Gollum del Signore degli Anelli con “il mio tesoro” da custodire”.

Poi si parla del conduttore Flavio Insinna. “Nei momenti di stacco e di pausa le Professoresse tornavano nei loro camerini, Insinna invece si fermava quasi sempre a chiacchierare con i concorrenti, credo lo facesse anche per aumentare la confidenza e metterci più a nostro agio. È stato molto dolce e molto umano”. (fonte Ravenna e Dintorni)