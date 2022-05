Letizia Battaglia chi era, dove e quando è nata, marito, figlie, vita privata, Franco Zecchin, Piersanti Mattarella, biografia e carriera. Questa sera 23 maggio è in onda la miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, dedicata alla fotoreporter. Il programma è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, la morte, biografia di Letizia Battaglia

Letizia Battaglia è nata a Palermo il 5 marzo del 1935. Malata di tumore da tempo, è deceduta il 13 aprile del 2022, all’età di 87 anni a Cefalù. Inizia la sua carriera di fotografa a 34 anni, collaborando con il giornale palermitano L’Ora. Nel 1970 si trasferisce a Milano, dove incomincia a fotografare collaborando con varie testate. Fa ritorno a Palermo quattro anni più tardi e crea, con Franco Zecchin, l’agenzia Informazione fotografica, frequentata da Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. Nel 1974 si trova a documentare l’inizio degli anni di piombo della sua città.

Marito, figlie, Franco Zecchin, vita privata di Letizia Battaglia

La fotografa si sposa giovanissima, a 16 anni. Dal quel matrimonio sono nate tre figlie: Cinzia, Shobha e Patrizia Stagnitta. La Battaglia divorzia dal marito a 38 anni per poi legarsi sentimentalmente a Franco Zecchin, anche lui fotografo. Per quasi tutta la sua vita, la fotografa ha vissuto a Palermo.

La fotografa, durante la sua carriera, si è occupata anche di politica tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90. È stata consigliera comunale con i Verdi, assessore comunale a Palermo con la giunta Orlando. Nel 1991 è eletta deputata all’Assemblea regionale siciliana con La Rete, nell’XI Legislatura. In questa legislatura è la vice presidente della Commissione Cultura.

La carriera di Letizia Battaglia

Il 6 gennaio 1980, la Battaglia è la prima fotoreporter a giungere sul luogo in cui viene assassinato Piersanti Mattarella. Nello stesso anno, un suo scatto della bambina con il pallone nel quartiere palermitano della Cala fa il giro del mondo. Rapidamente la Battaglia diviene una fotografa di fama internazionale ed è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con l’americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York. Nel 2017 inaugura a Palermo il Centro Internazionale di Fotografia da lei diretto, metà museo, metà scuola di fotografia e galleria.

