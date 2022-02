Letizia Beneduce ed Elsa Marignoni, chi sono le violinista dell’orchestra del Festival di Sanremo: dove sono nate, carriera, Ennio Morricone, La Scala. Le due artiste sono tra gli ospiti a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno a partire dalle ore 14.

Dove e quando è nata, la biografia di Letizia Beneduce

Letizia Beneduce è nata a Civitavecchia in provincia di Roma. La sua data di nascita non è nota. Letizia inizia in tenera età lo studio del violino a Roma e si diiploma presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia.

Dopo il diploma partecipa anche al corso internazionale di perfezionamento per professori d’orchestra in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Si laurea al Conservatorio Briccialdi di Terni in Violino e Viola.

Marito e figli, la vita privata di Elena Bonaduce

Elena è sposata ed ha due figli. L’età e i loro nomi non sono però noti.

Ennio Morricone e Piovani, Bocelli, Paoli e Roger Waters: la carriera di Elena Bonaduce

La violinista passa dall’affiancare il maestro Ennio Morricone in Italia e all’estero, a Riccardo Cocciante, Alex Britti, Gigi D’Alessio, Gino Paoli, Giorgia, Andrea Bocelli, Renato Zero, Claudio Baglioni, Elisa, Laura Pausini, Roger Waters, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani e Vincenzo Cerami.

E’ stata assunta da sette anni nell’Orchestra Sinfonica Leggera e nell’orchestra sinfonica di Sanremo dalla Rai.

Dove è nata, la biografia di Elsa Martignoni

Elsa Martignoni invece è nata a Milano. A cinque anni ha cominciato lo studio del pianoforte e a otto quello del violino. Si è diplomata al Conservatorio G.Verdi di Milano nel 1993 prima di laurearsi nel 2009 con il massimo dei voti per il Biennio Concertistico. Subito dopo il diploma comincia delle collaborazioni con l’Orchestra Verdi, il Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra Sinfonica de La Corugna (Spagna), l’Orchestra Internazionale delle Settimane Musicali di Stresa.

Come c’è scritto sulla sua biografia conosce la lingua inglese, spagnola, tedesca e russa.

Marito e figli, la vita privata di Elsa Martignoni

Sulla vita privata di Elsa non si hanno informazioni.

La carriera

Pur avendo studi classici si è spostata sul violino elettrico ed ha svolto numerose tournè in Europa, Giappone, Cina, Russia, Nord Africa, Messico, Sud-America e Stati Uniti.

Parallelamente all’attività concertistica, Elsa ha iniziato ad esibirsi in live performances spaziando nell’area dell’improvvisazione su basi da Dj elettroniche, lounge, chill-out, jazz-house, solfoul-house, deep-house , pop, cover e tango elettronico.

Nel corso della sua carriera artistica Elsa ha partecipato con successo sia come solista che in gruppi musicali a spettacoli teatrali. Sempre a teatro ha solcato i palcoscenici più importanti del mondo.

Ha partecipato a trasmissioni televisive sulle più importanti reti nazionali ed internazionali come Super Classifica Show esibendosi con il gruppo Rondò Veneziano, Music Farm con Simona Ventura, Scherzi a Parte con Luca e Paolo, Questi Siamo Noi, Top Dj su Sky per Bob Sinclair, Detto Fatto su Rai 2 con Caterina Balivo e prima di questa edizione ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2020.

Ha inciso colonne sonore, video e dischi collaborando con artisti di musica leggera quali Jovanotti, Ron, Robert Miles al Festivalbar e ha suonato con gli U2 al concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2005.

E’ uscito il suo primo album Eclettrica ispirato da tutti i suoi viaggi svolti in giro per il Mondo. Le sue performance sono state scelte da importantissimi marchi.

Produce anche musica ed ha collaborato con Dj di fama internazionale esibendosi nelle location e nelle discoteche più prestigiose di Milano. Recentemente è stata ospite alla trasmissione Sottovoce condotta da Gigi Marzullo su Rai 1.