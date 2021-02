LeTwins, chi sono Ylenia e Nicole Burato: età, altezza, misure, vita privata, TikTok delle ospiti di Oggi è un altro giorno

LeTwins, al secolo Ylenia Burato e Nicole Burato. Le due gemelle star di TikTok saranno ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi sono LeTwins?

Nell’ultimo periodo se ne sono occupati anche giornali come Repubblica. Che le ha definite le gemelle da 10 milioni di follower. Già, perché le due gemelle Burato sui social sono vere e proprie celebrità.

LeTwins, Ylenia e Nicole Burato: età, altezza, misure

Ylenia e Nicole Burato nascono a Mantova il 13 ottobre 1994. Sono dunque del segno zodiacale della Bilancia. La loro altezza è di circa 1,67 metri. Le misure: 80-65-67.

Ylenia e Nicole Burato: vita privata, fidanzati e passaggio a LeTwins

Ylenia Burato si è diplomata geometra, mentre Nicole è ragioniera. Una volta diplomatisi, le due ragazze sembrano segnate dal loro destino: andare a lavorare nell’azienda di famiglia. Poi, però, c’è la svolta. Le gemelle Burato affiancano, al lavoro di ufficio, una frenetica attività sui social. Che le porta a guadagnare i primi soldi.

I genitori appoggiano la loro scelta e le gemelle si trasferiscono a Milano dove vivono insieme in quella che chiamano la Twins House.

Non è dato sapere se LeTwins siano fidanzate (almeno una di loro). Sulla vita privata sentimentale vige il più stretto riserbo.

LeTwins e i post brandizzati su TikTok

Ylenia e Nicole Burato hanno spiegato come decidono se pubblicare o no un post brandizzato: “Per noi i punti fondamentali sono: la coerenza con la nostra immagine, la libertà nel creare il contenuto, e che in primis si tratti di un brand che utilizzeremmo anche noi due”.

E hanno svelato alcuni segreti di TikTok: “Secondo noi non ci sono tecniche che funzionano meglio di altre: l’arma vincente è essere se stessi e trovare quello in cui si è bravi per poter spiccare. Su TikTok vanno molto i video che suscitano un’emozione in chi li guarda, e sulla base di questo chiunque può far nascere nuovi trend”.

Il link alla pagina TikTok de LeTwins.