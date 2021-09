Liana Orfei chi è: marito Paolo Pristipino, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attrice e cantante

Chi è Liana Orfei: marito Paolo Pristipino, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attrice e cantante. Liana sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Liana Orfei

L’attrice è nata il 6 gennaio 1937 (età 84 anni) a San Giovanni in Persiceto. Non ci sono informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Liana Orfei è un’attrice teatrale, attrice cinematografica e circense italiana. È stata anche cantante e come la cugina Moira Orfei e la nipote Ambra Orfei appartiene alla dinastia circense degli Orfei.

Il marito Paolo Pristipino, i figli: la vita privata di Liana Orfei

Liana Orfei si è sposata, ancora in giovane età, nel 1959 con il giocoliere Angelo Piccinelli. Successivamente, si è separata da Piccinelli per sposare in seconde nozze nel 1975 il manager Paolo Pristipino. Non abbiamo altre informazioni sulla vita privata dell’attrice e cantante.

La carriera cinematografica di Liana Orfei

Nel cinema ha lavorato accanto a registi di rilievo come Orson Welles, Dino Risi, Antonio Pietrangeli e Mario Monicelli. Personaggio televisivo (ha interpretato fra l’altro nel 1965 il teleromanzo musicale Scaramouche), in teatro ha fatto parte della compagnia di Eduardo De Filippo e di quella di Emma Gramatica. Ha portato in scena nel 1978 lo spettacolo Liana Orfei Show, diretto dal regista teatrale e coreografo Gino Landi. Come cantante ha inciso diversi dischi singoli per varie case discografiche.