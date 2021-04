Liliana Mele chi è, età, carriera, Miss Italia nel mondo, l’Etiopia, gli esordi nel cinema

Chi è Liliana Mele, l’attrice italo-etiope è ospite questa sera su Rai Tre nel programma di Luca Barbareschi “In barba a tutto”.

Liliana Mele, età, origini, Instagram

Liliana Mele è nata a Gondar in Etiopia nel 1984 quindi ha 37 anni. La data esatta di nascita non è stata resa nota. Liliana arriva in Italia a sei anni per poi tornare a vivere in Etiopia a 14 anni con tutta la famiglia.

Qui frequenta per tre anni il laboratorio teatrale “Airbag terzo millennio” dell’istituto italiano di cultura.

Liliana Mele Miss Italia nel mondo

Nel 2000 vince la preselezione di Miss Italia nel mondo ottenendo il titolo di Miss Etiopia. Grazie a questa partecipazione può toranre in Italia per la finale del concorso e si piazza al quarto posto.

Liliana Mele, gli esordi cinematografici

Il suo esordio al cinema risale al 2004 sul set di Carlo Verdone in L’amore è eterno finché dura. Nel 2005 interpreta il ruolo di Amina nella serie televisiva Gente di mare in onda su Rai Uno. Partecipa contemporaneamente al cast fisso della serie televisiva Roma. Nel 2009 recita a fianco di Sergio Castellitto e Riccardo Scamarcio in un episodio del film Italians diretto da Giovanni Veronesi.

Nel 2011 interpreta il ruolo di Sinan in La meravigliosa avventura di Antonio Franconi di Luca Verdone, con Massimo Ranieri e Sonia Aquino. Tra il 2012 e il 2015 interpreta diversi ruoli in vari episodi televisivi tra cui Distretto di Polizia, Il capitano, La scelta di Laura, Rosso San Valentino, Per amore del mio popolo e Don Matteo 10. Nel 2017 ha lavorato a fianco di Giuseppe Fiorello, Corrado Fortuna e Daniela Marra nel film Tutto il mondo è paese per la regia di Giulio Manfredonia.

Liliana Mele, studi fidanzato e Instagram

Lilina Mele è laureata in Arte e scienze dello spettacolo ed ha conseguito un master a Los Angeles presso la prestigiosa scuola di recitazione Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Liliana ha un compagno? Malgrado l’attrice abbia un profilo Instagram, della sua vita privata non si conosce nulla e quindi non sappiamo se abbia un compagno oppure no.