Lilli Gruber conduce Otto e mezzo dal salotto di casa. Un suo collaboratore è positivo al Coronavirus (ma lei è negativa).

Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa perché un suo collaboratore è positivo al Coronavirus (ma lei ha avuto il tampone negativo).

Lilli Gruber da casa: a Otto e mezzo c’è un positivo al Coronavirus

“Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre ‘Otto e mezzo’ da casa, perché un mio collaboratore è risultato positivo al Covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa”. Così la conduttrice in apertura della puntata di lunedì 19 ottobre.

La7 e il precedente di Tagadà (per Massimo Giannini)

Il sito di Davide Maggio (solitamente uno dei più informati su quanto accade nella tv italiana) aggiunge: “Sarà così per tutta la settimana. L’inedita soluzione televisiva è legata all’emergenza coronavirus e in particolare ad una misura cautelativa adottata a La7. finché non eseguirà un secondo test (anch’esso negativo, ovviamente) proseguirà la conduzione da casa.

Nelle scorse settimane, sempre per motivi di cautela, La7 aveva sospeso per 24 ore Tagadà, dopo che nello studio della trasmissione era stato ospite Massimo Giannini, poi scopertosi positivo al coronavirus”. (Fonti: Ansa, Davide Maggio, Otto e mezzo)