Lilli Gruber sfotte Mario Giordano per la voce e lui replica così: “A che livello sei caduta…” VIDEO

Durante il suo programma “Fuori dal coro” su Rete 4, Mario Giordano ha voluto rispondere a Lilli Gruber che aveva imitato la sua voce squillante: “È un mio difetto fisico, ti chiedo scusa, ma se mi prendi in giro per questo sei caduta in basso”.

Lilli Gruber sfotte Mario Giordano per la voce

Mario Giordano ha voluto dedicare a Lilli Gruber l’apertura della puntata di ieri sera, 16 novembre, di Fuori dal Coro (qui il video). Il conduttore ha così voluto rispondere a una scena, della quale ha pubblicato un video, in cui la giornalista di Otto e mezzo su La 7 ha risposto a una domanda sul suo conto facendone il verso. La Gruber era ospite di un evento e quando qualcuno le ha chiesto se riteneva Mario Giordano un suo collega, la conduttrice ha prima imitato la voce del giornalista in un “bla bla bla”, poi ha risposto: “Per me non è un collega”.

Mario Giordano attacca la Gruber

Di ritorno in studio, Mario Giordano ha replicato alla giornalista: “Ebbene sì, cara Gruber ho una brutta voce. Che ci posso fare, è un mio difetto fisico, ti chiedo scusa. Ma tu sei la regina del politicamente corretto, e prendi in giro una persona per un suo difetto fisico. A che livello sei caduta cara Lilli?”. Poi riguardo al discorso dell’essere colleghi critica: “Se poi per essere tuoi colleghi bisogna partecipare alle riunioni dei ricconi del Bilderberg e farti vedere sugli yacht di De Benedetti allora sono orgoglioso di non essere tuo collega”. Un riferimento, quello di Giordano, alla 67esima riunione del gruppo Bilderberg tenutasi a Montreux, in Svizzera, nel giugno del 2019, alla quale parteciparono 130 persone tra le quali Renzi, Stefano Feltri e appunto Lilli Gruber.