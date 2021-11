Lillo chi è: nome vero Pasquale Petrolo, età, moglie, figli, LOL, Claudio Greg Gregori, Covid, vita privata. Lillo sarà uno degli ospiti di questa sera, venerdì 5 novembre, di Propaganda.

Dove e quando è nato, età e biografia di Lillo

Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, è nato a Roma il 27 agosto del 1962 e ha 58 anni di età.

E’ un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Di origini calabresi, i genitori provengono da Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Lillo e Greg (Claudio Gregori) si conoscono nel 1986 nella casa editrice di fumetti Onmolloemme, che successivamente diventata ACME. Entrambi collaborano con la casa editrice, ma ognuno con le proprie creature. Nel 1992 insieme al suo storico compagno Greg fonda il gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati.

Moglie, figli, il Covid e vita privata di Lillo

Per quanto riguarda la sua vita privata Lillo la compagna da diversi anni è Tiziana Etruschi, e non sappiamo se sia sua moglie o no. Di lei si conosce molto poco perché non è del mondo dello spettacolo e inoltre i due tengono molto alla loro privacy. La coppia non sembrerebbe avere figli.

Lillo però ha parlato molto della moglie nel periodo in cui entrambi hanno avuto il Covid, attraverso il proprio profilo Instagram. Tiziana, fortunatamente, non ha avuto sintomi gravi come Lillo, che ha invece accusato la polmonite bilaterale con successivo ricovero in ospedale. Il Covid gli è durato per oltre 20 giorni.

Lillo e il successo di LOL

Nell’aprile del 2021 Lillo partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Un grandissimo successo di pubblico e di meme visto che il suo personaggio Posaman è ormai ovunque, così come l’ormai famosa frase “Sono Lillo”.