Lillo e Greg: chi sono, dove e quando sono nati, mogli, vita privata, carriera tv, Latte e i suoi derivati

Lillo e Greg sono gli ospiti di oggi di Amadeus a I soliti ignoti – il Ritorno, in onda su Rai Uno. Vediamo di scoprire insieme qualcosa di più sul duo comico.

Lillo e Greg: la carriera, la tv, Latte e i suoi derivati

Lillo e Greg sono un duo comico italiano composto da Pasquale “Lillo” Petrolo e Claudio “Greg” Gregori.

Lillo e Greg si conobbero quando entrambi lavoravano alla casa editrice ACME di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici.

Nel 1991 la casa editrice fallì e Lillo e Greg fondarono un gruppo musicale improntato sull’umorismo: Latte & i Suoi Derivati.

Lillo e Greg sono stati anche nel gruppo fondatore de Le Iene, il programma televisivo di Italia 1. Nel 2000, i due hanno ideato per Italia 1 il programma Telenauta ’69, un omaggio in bianco e nero alla TV degli anni sessanta.

Nel 2001 hanno fatto parte del cast de L’ottavo nano, programma satirico di Serena Dandini e Corrado Guzzanti in onda su Rai 3.

Nel 2002 sono stati autori e co-conduttori di Mmmh!, insieme a Neri Marcorè e Rosalia Porcaro.

Nel 2003 hanno partecipato come autori a Stracult e a Cocktail d’amore, entrambi programmi di Rai 2.

Nel 2003-2004 hanno preso parte ai programmi Rai B.R.A. Braccia Rubate all’Agricoltura di Serena Dandini e Abbasso il frolloccone.

Nel 2005 sono stati conduttori di Bla Bla Bla, parodia dei talk show, su Rai 2.

Nel 2007 i due comici hanno recitato nella quinta stagione di Un medico in famiglia. L’anno seguente sono entrati nel cast del programma Parla con me di Serena Dandini su Rai 3, con la mini sit-com satirica Greg Anatomy.

Nel 2009 su LA7 hanno preso parte alla nuova serie di Victor Victoria, al cui interno hanno dato vita a mini-fiction di carattere surreale quali Utopia, Agenzia Amico Express e Talk Show.

Sono stati anche ospiti del Festival di Sanremo 2011, interpretando una gag interna al brano di Max Pezzali dal titolo Il mio secondo tempo, riarrangiata in versione swing.

Nel 2012 tornano in tv per prendere parte al nuovo programma di Serena Dandini The show must go off, in onda su LA7.

Lillo e Greg: la radio, il teatro, il cinema

Lillo e Greg sono stati anche autori e conduttori di trasmissioni radiofoniche. Al cinema sono apparsi nel film Bagnomaria, del 1999, poi Bleck Giek, del 2001.

Nel 2007 esce Lillo e Greg – The movie!, film composto di una serie di sketch. Nel 2012 girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme con Anna Foglietta.

Due anni dopo sono i protagonisti di Un Natale stupefacente.

Nel dicembre del 2015 esce al cinema il film Natale col boss che vede Lillo e Greg questa volta anche coautori e co-sceneggiatori.

Lillo e Greg hanno anche recitato in diverse pièce teatrali.

Moglie, figli, compagna: la vita privata di Lillo

Lillo, il cui vero nome è Pasquale Petrolo, è nato a Roma il 27 agosto del 1962. Ha dunque 59 anni di età.

Ha una compagna, Tiziana Etruschi, che non sappiamo se sia sua moglie o no. Di lei si conosce molto poco, se non che non è del mondo dello spettacolo. La coppia non sembrerebbe avere figli.

Moglie, figli, compagna: la vita privata di Greg

Greg, il cui vero nome Claudio Gregori, è nato a Roma il 17 novembre 1963. Ha dunque 58 anni.

Si è sposato nel 2014 con la compagna Nicoletta Fattibene. I due non hanno figli.

Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma: la cerimonia è stata stravagante e in stile yankee. Lillo, in quell’occasione si è presentato vestito da cow boy.