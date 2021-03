Lillo Petrolo chi è: moglie, età, Covid, carriera, vita privata dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno. Lillo Petrolo è uno degli ospiti della puntata del 1 marzo 2021 di Oggi è un altro giorno. La trasmissione televisiva è condotta da Serena Bortone e va in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.00.

L’attore è stato invitato per parlare dei suoi progetti lavorativi futuri ma anche, se non soprattutto, per svelare alcuni particolari della sua lotta al Covid. Infatti l’attore è stato contagiato dal Covid ma è riuscito ad uscirne fuori. Lillo Petrolo ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attraverso i social network.

L’attore ha 58 anni ed è nato il 27 agosto 1962 a Roma. Non conosciamo molto della sua vita privata perché l’attore la custodisce gelosamente. Sappiamo solamente che ha una relazione sentimentale con Tiziana Etruschi.

Sappiamo molto di più sulla sua carriera lavorativa perché Lillo ha partecipato a numerose trasmissioni televisive ed aggiorna i suoi fan di continuo attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram (ha più di settanta mila follower).

Come detto, Lillo parlerà della sua esperienza con il Covid nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. In realtà già sappiamo molto sull’argomento perché l’attore ha usato il suo profilo Instagram per tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Lillo Petrolo chi è: la carriera dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Pasquale Petrolo, noto anche con lo pseudonimo di Lillo (Roma, 27 agosto 1962), è un attore, umorista, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano.

Ha preso parte alle seguenti trasmissioni televisive:

Pupazzo criminale – webserie (2014-in corso)

– webserie (2014-in corso) Amiche mie – serie TV, 12 episodi (2008)

– serie TV, 12 episodi (2008) L’ispettore Coliandro – serie TV, episodio 4×01 (2010)

– serie TV, episodio 4×01 (2010) Lola & Virginia – serie TV (2011)

– serie TV (2011) Permette? Alberto Sordi, regia di Luca Manfredi – film TV (2020).

Lillo vanta anche una lunga carriera cinematografica, citiamo alcuni film nei quali ha recitato: Bagnomaria, Fascisti su Marte, Natale col Boss, Natale a Londra, Forever Young fino al recente DNA, decisamente non adatti.