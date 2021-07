Lina Sastri chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Ruben Celiberti, Edoardo De Filippo

Chi è Lina Sastri, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Ruben Celiberti, Edoardo De Filippo. Tutto quello che c’è da sapere su Lina Sastri, protagonista della puntata di oggi di Techetecheté, in onda su Rai Uno dopo il Tg1 serale. Un racconto che ripercorre la vita e la carriera dell’artista Lina Sastri attraverso estratti di opere teatrali come !Natale in casa Cupiello! di Edoardo De Filippo. Ma anche le interpretazioni dell’artista dei grandi classici della canzone napoletana come “Maruzzella”, “Reginella”, “Tammurriata Nera”.

Età, dove e quando è nata e biografia di Lina Sastri

Lina Sastri, il cui vero nome è Pasqualina Sastri, è nata a Napoli il 17 novembre del 1953 e ha 67 anni di età. E’ un’attrice e cantante italiana. E’ nata nella zona Vasto – Arenaccia, in via degli Zingari. Lina Sastri ha esordito nel cinema con La bella Otero. Il primo ruolo importante è nel film Il prefetto di ferro (1977) di Pasquale Squitieri. Ha lavorato in vari film tra cui Ecce bombo di Nanni Moretti, Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci, Mi manda Picone di Nanni Loy. Come cantante ha pubblicato numerosi album principalmente in napoletano. Ha partecipato al Festival di Sanremo 1992 con Femmene ‘e mare.

Marito Ruben Celiberti, figli e vita privata di Lina Sastri

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lina Sastri nel 1994 ha sposato il ballerino argentino Ruben Celiberti. I due poi si sono separati dopo sette anni di matrimonio. Lina Sastri non ha figli e della sua vita privata e sentimentale non si sa molto altro. L’attrice infatti è molto riservata e difficilmente fa parlare di sé fuori dai palcoscenici o dai set cinematrografici.

Nel 2002 ha tenuto un concerto a Yokohama in Giappone. Da questa esibizione è stato prodotto l’album Live in Japan che contiene un brano interpretato in giapponese. Nel 2000 Lina Sastri ha inciso il brano Sole, cielo e mare in trio con Gigi D’Alessio e Peppe Barra. Il suo ultimo CD Reginella, è stato registrato dal vivo nell’estate 2008. Nel giugno 2011 è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nel 2020 prende parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale.

Lina Sastri e il fratello morto di Covid

Lo scorso mese di gennaio, Carmine, il fratello di Lina Sastri è morto a 73 anni dopo aver contratto il Covid. A dare la notizia era stata la stessa attrice che, sui social, aveva scritto un commovente addio e postato diverse foto in cui i due sono abbracciati: “Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico”. “Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il Covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. E ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile”, aveva scritto Lina Sastri.