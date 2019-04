ROMA – Nasce “Linea Diletta”, il nuovo programma di Diletta Leotta per raccontare i personaggi più importanti dello sport. Il programma, naturalmente, andrà in onda su “DAZN”.

Diletta Leotta rivolgerà ai suoi ospiti domande inedite, concentrandosi sull’uomo che si nasconde dietro il giocatore o il manager. Luoghi delle interviste non saranno le classiche sale stampa o studi televisivi, ma ambienti cari ai vari protagonisti, ai quali, per il loro vissuto, sono particolarmente legati. Nella prima puntata di “Linea Diletta”, in programma mercoledì 24 aprile, la conduttrice sportiva volerà a Londra da José Mourinho.