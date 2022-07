Lino Banfi e la lettera per la moglie malata di Alzheimer: “Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme” (foto Ansa)

Da anni Lino Banfi convive con il dramma della malattia della moglie Lucia, affetta da Alzheimer. L’attore, con una lettera inviata a Intimità, ha voluto raccontare il suo dolore:

“Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

La risposta del Papa

L’attore pugliese ha ribadito una volta in più il profondo legame che li unisce da oltre 60 anni. Sembra che Papa Francesco abbia replicato a Banfi che nella lettera rivela: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

Lino Banfi e la storia d’amore con la moglie

Ospite di Verissimo, Lino Banfi aveva già parlato della malattia della moglie:

“Si è ammalata proprio quando finalmente avevamo tanto tempo da passare insieme. Per restare accanto a lei, ho rinunciato a un ruolo importante, da protagonista e ben pagato, ma in Germania. Non potevo allontanarmi da lei, che mi chiede sempre: E se poi non ti riconosco più?. Io continuo a risponderle: Che problema c’è? Ci presenteremo un’altra volta”.

Un amore, quello con Lucia, che fu osteggiato dalla famiglia di lei perché l’attore era stato in seminario ed era stato cacciato a 15 anni:

“Lei faceva la parrucchiera, aveva un’attività ben avviata ma decise di seguirmi comunque. Il padre provò anche a dar fuoco al negozio e ci rese la vita impossibile: la nostra fuga d’amore durò 60 km, poi alla fine lui ci raggiunse dopo anni ed è morto a Roma, tra le mie braccia e non tra quelle dei figli”.