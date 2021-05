Lino Guanciale chi è, età, altezza, moglie Antonella Liuzzi, figli, vita privata, Il commissario Ricciardi, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Guanciale sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Ulisse” di Alberto Angela.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Lino Guanciale

Lino Guanciale ha 41 anni ed è nato ad Avezzano il 21 maggio 1979. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Lino Guanciale è un attore italiano. Non utilizza un nome d’arte, è noto a tutti per il suo nome di battesimo.

La moglie Antonella Liuzzi, i figli: vita privata di Lino Guanciale

Dopo una lunga relazione con la collega Antonietta Bello, il 18 luglio 2020 si sposa in Campidoglio con Antonella Liuzzi, Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) all’università Bocconi di Milano e sua compagna dal 2018; la festa si tiene il 29 agosto in una masseria nei pressi di Polignano a Mare in Puglia, terra di origine della sposa. Guanciale non ha figli.

Lino Guanciale e Il commissario Ricciardi

Nel 2019 interpreta il ruolo del commissario Ricciardi, ispirato ai libri usciti dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni e torna a interpretare Claudio Conforti sul set de L’allieva 3. Sempre ad agosto 2020 si concludono anche le riprese de Il commissario Ricciardi, in onda su Rai 1 dal 25 gennaio 2021.