Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, è un personaggio immaginario della letteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, è un personaggio immaginario della letteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

Lino Guanciale ha 41 anni ed è nato ad Avezzano il 21 maggio 1979. Dopo una lunga relazione con la collega Antonietta Bello, il 18 luglio 2020 si sposa in Campidoglio con Antonella Liuzzi, Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) all’università Bocconi di Milano e sua compagna dal 2018; la festa si tiene il 29 agosto in una masseria nei pressi di Polignano a Mare in Puglia, terra di origine della sposa. Guanciale non ha figli.

Lino Guanciale chi è: carriera dell’attore de Il commissario Ricciardi

Guanciale è un attore a tutto tondo, ha preso parte a numerosi film e serie tv. Riportiamone di seguito alcune.

Il segreto dell’acqua – serie TV, 6 episodi (2011). Una grande famiglia – serie TV, 17 episodi (2012-2015). Che Dio ci aiuti – serie TV, 39 episodi (2013-2017). La dama velata – serie TV, 12 episodi (2015).

Il sistema, regia di Carmine Elia – miniserie TV, 3 puntate (2016). Don Matteo – serie TV, 1 episodio (2016). Non dirlo al mio capo – serie TV, 24 episodi (2016-2018). L’allieva, regia di Luca Ribuoli (st.1), Fabrizio Costa (st.2-3), Lodovico Gasparini (st.3) – serie TV, 35 episodi (2016-2020).

La porta rossa – serie TV, 24 episodi (2017-in corso). Stanotte a Venezia — documentario (2017). L’Aquila 3:32 – La generazione dimenticata — documentario (2019). Rudi – webserie, cameo (2018).

Meraviglie – La penisola dei tesori (2020). Mare fuori, regia di Carmine Elia – serie TV, episodio 1×12 (2020). Il commissario Ricciardi, regia di Alessandro D’Alatri (2021).