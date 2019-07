ROMA – “Non sono in vacanza, non sono in giro in bici, non sono ammalato. Sto solo facendo un tagliando alla mia schiena che non è molto felice di tutti i chilometri che ho fatto in questi anni” ha scritto Linus su Instagram per spiegare la sua assenza a Deejay chiama estate.

“Per un paio di settimane (appunto) devo starmene buono buono, e quindi niente radio, niente lavoro, niente di niente. Spero per il 22 di essere sufficientemente a posto, almeno per tornare a fare il programma. E devo dire davvero grazie a Nikki e Nicola che mi hanno permesso di assentarmi. Tutto qui. Ah, non avendo niente da fare ascolto, leggo, scrivo, penso. Quindi dormite preoccupati! Vi voglio bene. Grazie”. Con queste parole il noto conduttore radiofonico risponde alle domande dei suoi follower che gli chiedevano il motivo della sua assenza. (fonte INSTAGRAM)