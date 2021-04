Lisa Fusco chi è: età, Instagram, altezza, l’Isola dei Famosi, la spaccata con rottura del femore

Chi è Lisa Fusco, la cantante e showgirl napoletana conosciuta anche con il nome di “Subrettina” ospite nella puntata di oggi a Detto Fatto, il programma condotto su Rai Due da Bianca Guaccero.

Lisa Fusco, età, misure, Instagram

Lisa Fusco è una cantante napoletana. In tv è spesso opinionista e ospite fissa di alcuni programmi. Nel 2018 Grande Fratello Vip. Lisa è nata a Napoli il 9 novembre 1978 e quindi ha 42 anni. Il segno zodiacale è Scorpione. Il suo peso 46 kg, l’altezza 150 cm. Il suo profilo Instagram Ufficiale: @lisafuscoreal.

Lisa Fusco, carriera televisiva

Lisa Fusco si è diplomata all’istituto d’arte ed ha esordito su Teleoggi-Canale 9 (tv locale campana ndr) con il programma comico “Telegaribaldi”. E’ qui che si consolida piano piano il suo ruolo di “subrettina”, soprannome nato sul fatto che la sua altezza non è molto elevata. L’altezza, come racconta la Fusco, in molti casi le ha precluso la partecipazione anche ad alcuni film.

Lisa ha comunque partecipato alla pellicola Aitanic di Nino D’angelo del 2000. Sempre nel 2000 ha inciso il suo primo album musicale dal titolo “Cacao”. Negli anni è stata ospite di diversi talk show come il Maurizio Costanzo, La vita in diretta, Pirati Show, Settima Dimensione e le Cronache Marziane su Italia 1.

Come conduttrice ha partecipato al Tintoria Show su Rai Tre fino ad approdare come concorrente all’ Isola dei Famosi nel 2007. Successivamente è diventata ospite ricorrente ne programma di Chiambretti chiamato Grand Hotel Chiambretti. Nel 2018 è concorrente del Grande Fratello Vip.

Vita privata

Lisa Fusco è stata legata per diverso tempo a Nicolas Vaporidis. Successivamente si è di nuovo fidanzata ma del suo compagno non si conosce l’identità.

Lisa Fusco, la spaccata e la rottura del femore

Lisa Fusco è famosa per il gesto della spaccata che ha eseguito tante volte in tv. Durante la diretta del 28 agosto 2015 del programma Mezzogiorno Italiano, Lisa ha eseguito in diretta la sua famosa spaccata provocandosi la rottura del femore. L’episodio è diventato virale sul web.