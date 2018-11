ROMA – Lisa Fusco ha dato spettacolo nel salotto di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso parlando della sua prima volta. La showgirl ha detto di aver fatto l’amore a 36 anni e col fidanzato Marcello, nonché suo futuro marito. Una rivelazione piccante che ha lasciato sbigottita la conduttrice del programma e dubbiosi i suoi ospiti.

Durante la rubrica “Gli italiani e la castità”, l’ex gieffina Fusco ha confessato di non aver avuto rapporti intimi con gli uomini prima del suo fidanzato Marcello. La piccola showgirl in collegamento con Pomeriggio 5 ha rivelato: “Sì l’ho fatto per la prima volta a 36 anni con il mio futuro marito (il tassista Marcello ndr)”.

Barbara ha ironizzato sulla vicenda chiedendo l’età a Lisa “E ora quanti ne hai? 37?”. La Fusco, allora, titubante se rivelarla o meno, ha detto infine “40! Compiuti da poco”. La D’Urso trattenendo le risate, ha affermato “Allora è da quattro anni che fai wow”. “Sì è da quattro anni che lo faccio giorno, notte il mio fidanzato è un continuo fuoco e io me ne scappo”, ha risposto.

La Fusco ha anche confessato di aver pensato di farsi suora: “Io non conoscevo come si facesse, non sapevo nemmeno cosa fosse il clitoride perché a causa della mia statura sembro molto più piccola e nessuno si avvicinava. All’età di undici anni volevo diventare suora ma quando sono andata in un convento per chiedere spiegazioni mi hanno detto che dovevo aspettare la vocazione”. Dichiarazioni che hanno creato scompiglio tra gli ospiti, che non hanno creduto alle sue parole.