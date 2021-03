L’Isola dei Famosi perde temporaneamente Elettra Lamborghini perché positiva al Covid-19. La cantante dovrà rimanere in quarantena, saltando di fatto le prime puntate del reality. Al suo posto Mediaset potrebbe chiamare Tommaso Zorzi.

La famosa ereditiera non prenderà parte al primissimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi in cui vestirà i panni dell’opinionista. Il programma partirà il prossimo 15 marzo, ma probabilmente Elettra non sarà presente in studio.

A svelarlo è stato TvBlog secondo cui Elettra Lamborghini dovrà rinunciare, almeno inizialmente, al suo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi perché positiva al Covid-19. Per sostituirla, la produzione starebbe valutando di ingaggiare un sostituto: le voci vorrebbero come subentrante il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Chi sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi

Il cast di naufraghi che voleranno in Honduras è molto ricco e comprende l’ex calciatore Paul Gascoigne, Elisa Isoardi, lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, Vera Gemma, la figlia di Giuliano, Drusilla Gucci, ereditiera e modella, Akash Kuhmar, il Visconte Guglielmotti. Ci saranno inoltre la comica Valentina Persia, la showgirl Angela Melillo, l’attore ed ex vincitore di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca, il comico Roberto Ciufoli, Francesca Lodo, l’ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani e il comico Beppe Braida.