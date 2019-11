ROMA – La presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis continua a far parlare nonostante la showgirl argentina, raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’oro, abbia smentito le voci che parlavano di un presunto flirt con Andrea Damante (ex proprio della De Lellis).

Nella puntata di ieri, 27 novembre, di Vieni da Me, Caterina Balivo ha chiesto spiegazioni a Francesco Facchinetti, suo ospite, che da anni è l’agente della De Lellis. Facchinetti, incalzato dalla conduttrice, si è tenuto alla larga dal discorso anche se non ha smentito il presunto litigio tra le due: “Perché Giulia e Belen hanno litigato? Non lo so. Non lo so qual è la verità e non mi interessa. Ma mi stanno simpatiche tutte e due”.

Dopo le parole di Belen a Striscia la Notizia, ancora non è arrivato nessun commento da Giulia De Lellis, proprio lei che aveva dato vita a queste voci. La influencer infatti qualche settimana fa, tramite delle stories su Instagram, aveva rivelato di dover “stare zitta perché se parlo io rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti“. Riferimenti a soggetti innominati che a suo dire erano ben consapevoli di essere i destinatari delle dichiarazioni. Parole che avevano acceso subito il gossip e fin da subito, aveva scalato posizioni nella classifica dei destinatari, proprio Belen.

Fonte: VIENI DA ME.