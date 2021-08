Little Tony (nella foto Ansa). Chi era, morte, vero nome, vita privata, figlia Crstiana Ciacci, moglie, carriera, ultima volta in tv

Little Tony chi era, morte, vero nome, vita privata, figlia Crstiana Ciacci, moglie, carriera, ultima volta in tv. Il cantante romano è una delle figure più note della musica italiana degli anni Sessanta. Stasera è il protagonista di Techetechetè, in onda su Rai Uno alle 20,35 circa.

Dove e quando è nato Little Tony: vero nome, causa della morte

Little Tony, all’anagrafe Antonio Ciacci, è nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 (segno zodiacale Acquario) ed è deceduto a Roma il 27 maggio 2013. Nella sua vita è stato un cantante ed anche attore. Ha sempre vissuto a Roma sull’Appia Antica.

Le sue canzoni più celebri sono Cuore matto, Riderà, La Spada nel Cuore, Bada Bambina. ll suo capello con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato (come il collega-rivale Bobby Solo) per gli anni Cinquanta di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del Re del rock. . Antonio Ciacci è scomparso a causa di un tumore, a Roma, il 27 maggio del 2013 all’età di 72 anni

Little Tony: vita privata, mogli e la figlia Cristina Ciacci

La prima moglie di Little Tony si chiamava Giuliana Brugnoli, un assistente di volo. I due si sposarono nel 1973 ed ebbero una figlia: Cristiana Ciacci. Giuliana sfortunatamente è morta nel 1993 sempre a causa di un tumore. Qualche anno dopo, nel 1999 il cantante si è sposato con Luciana Manfra: la loro relazione fece molto scalpore poiché la Manfra è coetanea di sua figlia Cristina.

Chi è Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci è nata nel 1974 (non sappiamo il giorno e il mese di nascita). Ha avuto cinque figli avuti da tre papà diversi. I nomi dei tre papà non sono noti. I nomi dei figli iniziano tutti con la lettera M (“M” come mamma): Mirco, Melissa, Martina, Melania e il più piccolo, arrivato poco più di un anno fa Mattia. Dopo la scomparsa della madre, Cristiana si è riavvicinato alla figlia. I due avevano infatti perso il loro rapporto a causa dell’anoressia della quale soffriva la ragazza, malattia mai accettata dal padre.

In suo onore, Cristiana dopo la morte del padre ha fondato la Little Tony Family, una formazione che si esibisce in giro per l’Italia sonando i successi più grandi della storia artistica di Little Tony.

Little Tony, l’ultima apparizione in tv