ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” Barbara d’Urso, a sorpresa, ha mandato in onda uno stralcio dell’intervista di Maria Venier, la conduttrice di “Domenica In”, a Pamela Prati. Una decisione, quella della d’Urso, che ha sorpreso in tanti visto che lei e Mara Venier ogni domenica entrano in competizione e si punzecchiano. L’ultima frecciatina risale solo a domenica scorsa quando Mara Venier, in diretta, ha detto: “Il caffè? E’ esclusiva… da un’altra parte”. Parole, quelle della Venier, che si riferivano al classico “caffeuccio” di Barbara d’Urso.

Pamela Prati e il matrimonio con Mark Caltagirone.

Marco Caltagirone esiste veramente? E se esiste, si è davvero sposato con Pamela Prati in comune ed è ora in attesa di sposarsi anche in chiesa? A tirare fuori lo scoop sulla presunta falsa esistenza del marito dell’ex star del Bagaglino è stato “Dagospia” che ha svelato il fatto che la Prati, secondo i documenti del Comune di Roma, risulti ancora nubile.

Della vicenda se n’è parlato nell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso”. Ospite in studio la manager della showgirl, Eliana Michelazzo, che conferma l’esistenza dello sposo e smentisce i dubbi di “Dagospia”.

“Mark Caltagirone esiste, – dice la Michelazzo – è tutto pronto per il matrimonio [in chiesa]”. La Michelazzo continua: “A noi hanno detto che abbiamo costruito tutto questo perché Pamela andasse in televisione ma non è vero, abbiamo le mail di Mediaset e Rai che chiedono Pamela in televisione”.