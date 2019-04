ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” Giuseppe Cruciani chiede conto ad Alba Parietti di alcune dichiarazioni che in passato pronunciò contro Barbara d’Urso: “La Parietti – ricorda Cruciani in studio – disse che i programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana”.

“I suoi programmi – disse la Parietti – sono lo scempio della dignità umana. Non siamo per niente in buoni rapporti, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo. Devo comunque complimentarmi perché con pochi soldi riesce a ottenere grandissimi ascolti”.

“Non sono venuta qui a scusarmi – dice ora la Parietti – Preferisco passare alla cassa. La televisione è, spesso, anche questo. Ognuno risponde delle proprie azioni. Barbara fai un certo tipo di televisione, sei bravissima a farlo ma ci sono state volte in cui sono stati affrontati argomenti che hanno causato dolore a persone a me care”.

“Purtroppo – le risponde Barbara d’Urso – accade spesso, di leggere dichiarazioni di questo genere da persone da cui non me l’aspetto perché le conosco, sono amiche. Alba io sono stata al tuo matrimonio. Quando leggo alcune cose cattive e rimango basita. Non ho mai reagito, puoi confermare che non ti ho mai chiamato o replicato. Io penso che, ogni persona, ha diritto di esprimere i proprio pensiero. Non lo condivido. Io non l’avrei fatto, io volo alto e poi dimentico. Io ti trovo interessante come personaggio ed è questo il motivo per cui sei qui stasera”. Fonte: Live – Non è la d’Urso.