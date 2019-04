ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” parla il figlio di Walter Zenga, Andrea.

“Mi reputo fortunato rispetto alle altre storie – spiega Andrea Zenga – Io sono cresciuto con mia madre e mio fratello. Mi sono trasferito nelle Marche quando ero piccolo. Non ho sentito questo distacco perché non sono cresciuto insieme a lui. Io non sono venuto qui ad accusare nessuno. A me non può mancare una cosa che non c’è stata. L’ultima volta che ci siamo visti avevo 12 anni. Lui non si è avvicinato a me e io non l’ho fatto con lui. E’ una ferita che il tempo ha allargato”.

Per il figlio di Zenga una figura fondamentale è stata quella del fratello Nicolò: “Mio fratello, essendo più grande di più, ha vissuto di più la separazione e lui mi ha fatto un po’ da padre. Quando entrambi sentiremo il bisogno o la necessità di avvicinarsi, io lo chiamerei, non lo direi qui in tv”.

Andrea ora è ancora legato ad Alessandra Sgolastra. La storia d’amore tra i due era andata in crisi durante “Temptation Island” ma sembra aver resistito ai problemi e alle gelosie. Fonte: Live – Non è la d’Urso.