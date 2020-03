Live – Non è la d’Urso, Loredana Fiorentino contro Nina Moric: “Ha morso il mio cane”

ROMA – A Live – Non è la d’Urso Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, attacca e accusa Nina Moric di aver morso, in un momento di rabbia, il suo cane Baghera:

“Nina a volte è dolcissima, però non so cosa le succede. Improvvisamente cambia e diventa un’altra persona. Anche Baghera ne ha fatto le spese. Luigi Mario non mi avrebbe mai detto una bugia”.

“Io – la risposta di Nina Moric – sono dovuta partire per lavoro e per questo non ho più preso Baghera. Tu vedi le cose da una prospettiva diversa. Sei ridicola, pure questo povero cane hai messo in mezzo“.

“Gli animalisti non si sono scagliati contro di me – dice ancora Nina Moric -Non sono stata denunciata, quindi voglio precisarlo…Ma come cavolo le è venuto in mente? Sembra una fiction. Ho visto che custodisce il guinzaglio che ho regalato al cane, un cane meraviglioso. Baghera era la mia migliora amica, eravamo sempre insieme, dormiva con me, è un angelo. A quel cane voglio un bene dell’anima. Mi piange il cuore a sentire certe cose. Morso? Ma quando mai! È assurdo, assolutamente no. Non so a che punto possano arrivare loro per dire certe cose. La prossima accusa quale sarà?”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.