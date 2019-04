ROMA – “Aho a pizzetto, levati quella tintura dalla barba, sei ridicolo. Torna a portare le borsette a Valeria Marini, ma chi ti credi di essere? Chi sei? Non sei nessuno. Maleducato”. A “Live – Non è la d’Urso” Eliana Michelazzo, che lavora nell’agenzia di Pamela Prati, si scontra con lo stilista Giovanni Ciacci per i dubbi sul matrimonio tra l’attrice e il misterioso Mark Caltagirone. “Io – risponde Ciacci – di aver portato le borsette a Valeria Marini ne vado orgoglioso. Come vado orgoglioso di aver vestito le varie star che stanno anche qui. Non sono maleducato. Io sto dicendo che lei è una tua assistita. Noi a Pamela gli vogliamo bene…”.

“Ma smettila – replica la Michelazzo – e levati quella tintura dalla bocca”.

“Pamela ha avuto un malore, ma ora sta meglio”, assicura Eliana Michelazzo. “Voi, come agenti, dovete difenderla, perché non viene qua?”, chiede lo stilista. Fonte: Live – Non è la d’Ursoo.