Live – Non è la d’Urso, Paolo Brosio tira acqua santa contro Carmelo Abbate

ROMA – A Live – Non è la d’Urso si parla di Chiesa e di preti che non seguono il voto di castità. A parlarne in studio ci sono anche Paolo Brosio e il giornalista Carmelo Abbate.

Durante la discussione, molto accesa, Paolo Brosio si innervosisce e, presa dalla giacca una bottiglietta, lancia dell’acqua benedetta contro il giornalista: “Ti do un po’ d’acqua di Madre Speranza”.

“Paolo – è la risposta di Barbara d’Urso – ma dai, ma queste sceneggiate? Ma dai. Ma puoi buttare acqua benedetta così? Ma usala a casa tua…O anche nel mio camerino”.

Fonte: Domenica Live.

Domenica Live, Paola Caruso ha denunciato Moreno Merlo: “Voleva soldi e mi registrava di nascosto”

Paola Caruso ha svelato i motivi a Domenica Live che l’hanno allontanata da Moreno Merlo, l’ex tentatore di Temptation Island al quale era legata dalla scorsa estate. Una relazione che si è spezzata quando Moreno ha cominciato a fare strane richieste, come quella inerente al rimborso spese offerto dalla produzione dei programmi di Barbara D’Urso.

“Mi aveva detto che aveva dei problemi economici, che non stava lavorando molto, e che il rimborso spese per l’intervista a Pomeriggio 5 non gli bastava. Così gli ho dato metà del mio rimborso spese”, ha spiegato Paola Caruso a Barbara D’Urso. “Ha cominciato a chiedere altri soldi, le poche volte che uscivamo a cena pagavo sempre io. Mi ha usata, si è approfittato della mia fragilità per arrivare in tv e diventare popolare”. Sempre secondo la Caruso, Moreno utilizzava pure la sua auto: “Mi ha lasciato un sacco di multe che ora devo pagare io”.

“Durante una delle nostre ultime litigate mi ha detto che dovevo stare calma perché ha delle mie registrazioni. Non so che tipo di registrazioni ma ho avvertito subito i miei legali e l’ho denunciato. Questa è violazione della privacy”, ha inoltre rivelato Paola Caruso. Poi, tra le lacrime, svela il suo rimpianto più grande: “Quando un giorno Michelino (suo figlio, ndr) sarà grande guarderà le foto del suo Battesimo, vedrà Moreno e io non saprò cosa dire”.

Fonte: Domenica Live.