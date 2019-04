ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” Vittorio Sgarbi ha presentato le figlie Alba ed Evelina, nate da due relazioni diverse circa vent’anni fa.

Evelina, 19 anni, è nata dalla storia d’amore con Barbara, definita da Sgarbi come “una donna molto brava e seria”. Alba, 20 anni, invece è nata da una relazione di poco precedente che Sgarbi ha avuto con una cantante albanese conosciuta alla Camera dei Deputati. “Venne a cantare – racconta il critico d’arte – e io le ho detto puoi venire a cantare da me? Cantando, cantando, è arrivata lei…”.

Che rapporto hanno col padre Alba ed Evelina Sgarbi? “Quando serve c’è, anche affettivamente”, hanno risposto le ragazze, a cui ha fatto seguito il commento di Sgarbi: “I figli sono delle madri, il padre è un incidente. Sono brave belle e intelligenti per merito delle madri”.

Lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Daniela Martani.

Daniela Martani, anche lei ospite in studio, se la prende con il critico d’arte: “Mette le tacche sul muro, è una cosa schifosa, ridurre le donne a dei corpi. Quando aveva 30 anni era un playboy, ma il passo per diventare un vecchio babbione erotomane, sporcaccione è breve”.

“Non capisco il ragionamento – replica Sgarbi – Se vogliamo parlare io ho fatto una serie di battute per capire le quali serve una certa capacità ironica. Le offese meriteranno una querela, io sono stato con donne che sono state con me deliberatamente, che avevano dato il pieno consenso per far pubblicare i nomi sui giornali. Le 350 donne sono un numero generico che non corrisponde al vero”.

In difesa di Sgarbi si schiera anche Giuseppe Cruciani: “Vedo del moralismo d’accatto ridicolo, soprattutto da Martani. Sgarbi non ha mai fatto nulla senza il consenso di una donna, sono testimone oculare. Non c’è nessuna donna che abbia portato in tribunale Sgarpi per una questione di sesso. Non capisco perché sei così interessata alle questioni di Sgarbi”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.