ROMA – Il caso su Pamela Prati e il finto Mark Caltagirone ancora in prima serata a Live – Non è la D’Urso. Ed Eliana Michelazzo prova a difendersi dalle accuse della showgirl sarda, che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ipotizzato che lei e Pamela Perricciolo fossero d’accordo nell’organizzare il finto matrimonio. E accusa l’ex agente: “E’ lei la macchina che ha messo tutto in moto”.

Non solo: la Michelazzo ha detto che il piccolo Sebastian, finto figlio di Prati e Caltagirone, era già comparso in foto di altri vip o presunti tali. Peccato che la stessa Perricciolo fosse tra le cinque “sfere” presenti in studio da Barbara D’Urso… (Fonte: Live – Non è la D’Urso)