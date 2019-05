ROMA – Il dibattito sulla storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone si infiamma durante la puntata di Live Non è la D’Urso del 22 maggio. Eliana Michelazzo dopo essere crollata conferma che Caltagirone non esiste, come il suo finto marito Simone Coppi, ma la Prati continua a sembrare convinta del futuro sposo e tutti si chiedono se sia stata plagiata o se stia tenendo il gioco all’agente Pamela Perricciolo, che glielo avrebbe presentato.

Il clima nello studio di Canale 5 si fa sempre più teso e anche la conduttrice Barbara D’Urso si infervora nel chiedersi se Pamela Prati stia prendendo in giro tutto o davvero sia convinta che Mark esista. L’amica della showgirl Manuela Villa spiega di volerle dare fiducia, anche se ormai è difficile riuscire a credere che Caltagirone sia una persona reale, ma la Prati sembra esserne convinta.

Per Eliana Michelazzo, che prosegue l’intervista, la Prati sa che non esiste e sta tenendo il gioco, molto probabilmente. Gli ospiti sono allibiti e la stessa D’Urso ricorda: “Qui non si sta parlando di gossip, si sta parlando di una sorta di truffa. Anche io sono stata raggirata, non so con chi ho parlato al telefono. Questo non è un gioco, ci sono denunce e c’è la questura di mezzo”.