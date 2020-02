ROMA – Nuovo scontro tra Barbara D’Urso e Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, a Live-Non è la D’Urso domenica 16 febbraio. Delle Piane è intervenuto per smentire nuovamente le voci di un presunto tradimento con Fiore Argento, figlia di Dario Argento e sorella di Asia Argento ed ex di Delle Piane, ma ha criticato altri due ospiti del programma, Morgan e Vittorio Sgarbi, colpevoli, secondo lui, di aver scimmiottato la fidanzata durante Domenica Live.

“Non ti permettere di dire che Morgan non è un’artista perché Morgan è un grande artista. Non te lo permetto. Vittorio è uno dei più grandi critici d’arte italiani, non solo, è un uomo molto intelligente e ti prego di non dire nella mia trasmissione ‘Chi è Sgarbi’, ok?”, è stata la reprimenda di Barbara D’Urso.

Quindi in trasmissione ha fatto il suo ingresso proprio Fiore Argento, per dire la sua sulle foto che hanno scatenato la ridda di voci su un possibile tradimento di lui. A quel punto Delle Piane è nuovamente intervenuto ed è tornato su Sgarbi e Morgan, dicendo a D’Urso: “Se difendi loro devi difendere anche Antonella che è un personaggio televisivo”. Ma a quel punto la conduttrice ha replicato: “Cerca di essere meno arrogante, meno presuntuoso e meno cafone e non interrompere. Non vorrei silenziarti il microfono perché volo alto, ti consiglio di imparare le regole della buona educazione”. Delle Piane ha ironizzato sulla conduttrice e sulla sorella, e D’Urso ha deciso di concludere il collegamento: “Non si permettesse di raccontare miei fatti personali, miei e di mia sorella per fare il simpaticone. Come si diceva? Salutame a soreta!”.

E’ stata quindi la volta di Fiore Argento, che ha raccontato la propria verità sulle foto con Delle Piane: “La mano me l’ha presa, mi è sembrato strano, non abbiamo un rapporto da mano nella mano. Nel mio quartiere non ho mai visto fotografi, in quel momento eravamo braccati dai paparazzi! Secondo me c’è un’altra verità. Io non ho chiamato i paparazzi, io sono riservata. Lui mi disse ‘Devi dire che li hai chiamati tu, devi avallare la mia tesi che ti ho incontrato per lavoro’. Io so solo che ci siamo andati a mangiare una pizzetta sotto casa e sono finita su tutti i giornali”. (Fonte: Live-Non è la D’Urso)