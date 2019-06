ROMA – Anche l’avvocato Carlo Taormina è in studio a Live Non è la D’Urso il 12 giugno per parlare degli esposti con Pamela Prati nello scandalo che riguarda Mark Caltagirone.

Per l’avvocato o chi ha organizzato tutto ciò ha bisogno di una perizia psichiatrica, oppure si tratta di un sistema da sgominare. La Perricciolo in un audio dice che Taormina si era occupato di Sebastian, ma l’avvocato ha spiegato: “Coppi e Taormina sono nomi che hanno una certa risonanza e siamo due professionisti molto apprezzati. Io assolutamente non ho fatto nessuna mossa e non mi sono messo in collegamento con nessun bambino”.