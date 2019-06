ROMA – “Walter Nudo ha passato Capodanno e la notte di San Valentino in compagnia di un uomo”: a dirlo è la ex Pupa Francesca Cipriani, ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso.

Secondo Cipriani, che in passato non aveva nascosto la sua attrazione per il vincitore dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, la storia dell’astinenza sessuale sostenuta da Nudo sarebbe una farsa.

La showgirl si è anche detta molto offesa nei confronti dell’attore che, a suo dire, non si sarebbe comportato in modo educato nei suoi confronti. Motivo per il quale la Cipriani ha dichiarato: “Sei più falso del mio seno e di Mark Caltagirone insieme”.

Parole che però non sembrano aver turbato più di tanto Nudo, che ha smentito solo in parte il fatto di aver passato delle notti con un uomo. “A Capodanno lavoravo a San Valentino non ricordo – ha detto l’attore – è capitato però che abbia condiviso una camera d’albergo con un amico”. (Fonte: Live – Non è la D’Urso)