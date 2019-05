ROMA – Eliana Michelazzo ha svelato a Barbara D’Urso durante l’intervista in diretta a Live Non è la D’Urso di aver denunciato in Questura Pamela Perricciolo il 21 maggio. L’ex agente di Pamela Prati ha dichiarato che la Perricciolo la faceva sentire in colpa, minacciando di togliersi la vita con le gocce di ansiolitico.

La Michelazzo ha raccontato che tante cose fatte dalla Perricciolo lei non le sapeva, dato che spesso la Prati e la sua agente andavano a cena fuori da sole. Eliana continua a parlare anche della Prati, lasciando intuire che non crede che non sappia della non esistenza di Mark Caltagirone.

La situazione si fa sempre più insostenibile e la D’Urso le dice: “Io ti ripeto, tutto quello che scrivono è comprensibile. La gente a casa potrebbe non crederti, io ti ascolto perché è la tua verità, ma capisci che c’è chi non ti crede”.