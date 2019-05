ROMA – Eliana Michelazzo sbotta e inizia a svelare cosa sta accadendo a Pamela Prati. L’ex agente ha svelato che suo marito non esiste, ma lei è stata innamorata per 10 anni di un uomo che non c’è. Dal 2009 al 2019, la Michelazzo si è “sentita sposata”, dice in una intervista in cui rivela che né il suo compagno Simone Coppi, né Mark Caltagirone esista.

La Michelazzo ha spiegato che parlava via Messenger oppure via WhatsApp con questa persona, organizzando vacanze finte o eventi finti per far vedere che aveva una persona accanto. La verità, svela la Michelazzo a Live Non è la D’Urso del 22 maggio, è che l’ha visto solo una volta e si è innamorata di qualcosa che non c’era, solo di parole.

“Aspettavo che venisse e mi portasse via con lui”, dice Eliana spiegando di essersi annullata e allontanata dalla sua famiglia per non dare spiegazioni. L’unica a starle sempre vicino e che le ha presentato Coppi è stata Pamela Perricciolo. L’intervistatore le chiede se dietro questi profili possa esserci donna Pamela, come Eliana la chiama, e la risposta è: “Se fosse è una pazzia. Mi spaventerebbe questa cosa”.