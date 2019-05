ROMA – Eliana Michelazzo risponde in diretta televisiva alle domande di Barbara D’Urso nello studio di Live Non è la D’Urso il 22 maggio. L’ex agente di Pamela Prati dice di aver pensato di essere fidanzata per 10 anni con Simone Coppi e spiega che si è autoconvinta di essere innamorata di qualcuno che non esisteva.

La Michelazzo spiega che il falso Coppi le aveva detto di essere un magistrato dell’antimafia minorile e che per questo non poteva vivere con lei. Barbara D’Urso però la incalza: “Eliana 10 anni. Come hai fatto per 10 anni? Lo hai visto solo una volta, da lontano, non gli hai mai dato nemmeno un bacio”.

Eliana ha detto che era sotto controllo e per 5 anni l’hanno convinta di essere sotto scorta, di non poter parlare nemmeno con un uomo. Cinque anni su 10, perché Pamela Perricciolo durante l’intervento ha lasciato l’agenzia alla Michelazzo, che ha dunque dovuto lavorare. La D’Urso la incalza: “Tu per 10 anni non hai baciato un uomo? Non hai fatto l’amore?”. E lei replica: “Si, l’ho fatto solo virtuale”.