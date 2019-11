ROMA – Gabriel Garko ospite di Live Non è la D’Urso si ritrova a smentire, di nuovo, i rumors della sua omosessualità. L’attore infatti sostiene che tra lui e Gabriele Rossi non ci sia altro che un’amicizia. Rumors nati quando i due si ritrovarono ospiti di una villa a Sanremo che è esplosa e in cui la proprietaria è deceduta. La conduttrice però nota che dalla mano di Garko è sparita una fedina, che sembrava secondo i siti di gossip simile a quella di Rossi, e ne approfitta…per un bacio in studio.

Parlando della tragedia avvenuta a Sanremo, Garko spiega: “Sanremo è stata un’occasione ottima per sfatare il personaggio e mostrare la mia persona. Io ero partito in questo modo, poi c’è stato questo maledetto incidente che mi ha cambiato la vita. Io odio passare per quello che marcia su una disgrazia, per questo prima non ho accettato di parlarne”.

Poi ha parlato del libro che ha scritto, ma durante l’intervista Barbara D’Urso nota che alla sua mano manca la fede. Un anello che aveva fatto molto discutere, dato che una simile era indossata dal suo presunto amante Gabriele Rossi: “Sì l’ho tolta, già ne hanno parlato fin troppo”. La conduttrice lo incalza: “Ti hanno fatto arrabbiare?”. E lui replica: “Possibile…si”.

La conduttrice però non sembra voler rinunciare a punzecchiarlo e insiste: “Sei innamorato? L’altra persona anche l’ha tolta la fede?”. Anche se la sua risposta non è un si, l’attore lo lascia intendere. Poi i due si mettono a scherzare sui ritocchini estetici e tra loro scatta il bacio. “Sai che quasi quasi ti darei un bacio”, dice lei. “E dammelo!”, replica lui. A bacio scoccato la D’Urso conclude: “Vi confermo che le labbra di Gabriel sono verissime”. (Fonte Mediaset)