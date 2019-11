Live – Non è la D’Urso, Heather Parisi: “Anch’io sono stata vittima di violenza”

ROMA – “Anch’io sono stata vittima di violenza domestica”: lo ha rivelato Heather Parisi ospite di Live Non è la D’Urso lunedì 18 novembre.

La ex ballerina americana, che oggi vive a Hong Kong insieme al compagno e ai figli, ha voluto raccontare la propria esperienza per “dare coraggio alle donne perché si alzino e vadano via di casa, siano forti. Non deve essere più un argomento tabù, un argomento scomodo”, ha detto Heather Parisi.

“Io mi sentivo un pugile con le mani legate, perché sono stata sette anni picchiata con le sberle, i calci, i pugni. Dalla violenza fisica, di qualsiasi tipo, tu guarisci, ma il modo di minacciarti e di farti diventare complessato, e non amarti, questo secondo me è ancora più pericoloso per la donna”, ha ricordato Parisi.

“Adesso mi sento forte, adesso mi sento protetta e ho voglia di trasmettere alle donne a casa: dovete essere fortissime. Io da un giorno all’altro ho preso la borsa e non sono più tornata a casa. Io me ne sono andata, e anche voi dovete fare così, dovete essere forti, non avere paura. Non è giusto che voi siete chiuse a casa con la rabbia e non riuscite ad uscirne. Dovete uscirne”, ha ribadito la showgirl, con le mani strette da Barbara D’Urso. (Fonte: Live – Non è la D’Urso)