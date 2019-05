ROMA – Cristiano Malgioglio torna ad ironizzare sulla vicenda del mai avvenuto matrimonio di Pamela Prati con il presunto fidanzato Marco Caltagirone. Dopo la puntata di mercoledì 15 maggio di Live – non è la D’Urso che ha visto tra gli ospiti la showgirl sarda, Malgioglio su Instagram ha scritto un lungo post in cui ha cercato di scuotere l’ex primadonna del Bagaglino, sua amica da molti anni.

“Ieri sera @barbaracarmelitadurso è stata bravissima nel gestire la situazione @pamelaprati sul caso Caltagirone – ha scritto Malgioglio nel lungo post -. E’ la prima volta al mondo che un ospite non si lascia intervistare …evitando di parlare su un argomento di cui è la diretta INTERESSATA. ‘Alzarsi dallo Studio e lasciare la Conduttrice da sola è maleducazione. Perché sei rientrata ? potevi non farlo…se fossi stato al posto di Barbara ti avrei detto puoi andartene pure via…non ho più niente da dire…”.

L’autore ha spiegato di conoscere “Pamela da tantissimi anni …e in questo momento non so cosa stia davvero accadendo nella sua vita. Aiutati Pamela ed esci da questo circo. E’ tutto cosi triste quello che ti circonda in questa pagina di gossip che ti sei creata o fatta creare .Perché hai voluto esporti in questo modo? A cosa ti è servito? Proprio a nulla. Peccato. Mi ricordo quando eri stata scelta da Adriano Celentano tra migliaia di altre ragazze per posare su una cover di un suo disco …eri di una gioia e di una bellezza indescrivibile. Quella era la Pamela che mi dava gioia. Oggi ti vedo triste…triste come questa storia inventata …che neanche uno sceneggiatore sarebbe capace di scrivere”. Malgioglio conclude con un invito alla Prati: “Aiutati e fatti aiutare ed esci da questo incubo, ti prego”. (Fonte: Instagram)