Manuela Arcuri e la rivelazione su Simone Coppi a Live Non è la D'Urso

ROMA – Manuela Arcuri in collegamento con Live Non è la D’Urso svela che cercarono di farla fidanzare con Simone Coppi, prima che diventasse il finto marito di Eliana Michelazzo. L’attrice ha anche rivelato che Pamela Perricciolo ha dichiarato che l’Arcuri è stata coinvolta come testimone in un processo di ‘ndrangheta.

La Arcuri ha dichiarato: “Ci sono rimasta malissimo, mi sono sentita presa in giro: è stata una piccola parentesi che mi ha preso in un momento in cui ero presa da mille cose lavorative. Ha giocato con me, con la mia persona: questa è stata la mia esperienza diretta. Che dopo dieci anni ci sia tutta questa organizzazione su un matrimonio e un modo per attirare su di sé popolarità e soldi, penso che sia tutto nella norma di un loro gioco architettato”.