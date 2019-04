ROMA – Morgan contro tutti a Live Non è la D’Urso mercoledì 3 aprile. Il frontman dei Bluvertigo, all’anagrafe Marco Castoldi, si è trovato a dover ribattere alle accuse delle sue ex Asia Argento e Jessica Mazzoli, che lo accusano, entrambe, di non essere un buon padre con le due figlie avute da loro.

“Credo sia un problema non vedere i proprio figli”, ha esordito il cantautore italiano. “I genitori spesso non ragionano pensando di essere concilianti, privilegiano i loro interessi. Fare la guerra a un papà non fa che tenerlo lontano”.

Morgan ha cercato di spiegare il proprio punto di vista al pubblico di Live Non è la D’Urso: “Suo padre non vede l’ora di stare con lei, con tutte e due le figlie. Io poi sono un padre che gioca”. Quindi si è concentrato sul rapporto con Jessica Mazzoli, la sua ultima compagna, e la loro figlia Lara: “La figlia con Asia l’ho desiderata. La seconda è stata un po’… Diciamo che mi ha incastrato. È brutto da dire, lo so, ma bisogna essere concreti, realistici. Io dissi a Jessica che poteva rimanere con me perché era la mia compagna. Le ho dato la mia casa, la mia vita. Lei ha deciso di andarsene e chiedermi solo i soldi. Da quel momento non c’è stato più un minimo di scambio umano”.

Morgan si sta preparando in questi giorni al debutto a The Voice of Italy previsto il prossimo 23 aprile. Ma le polemiche sulla sua vita privata e familiare non accennano a fermarsi. (Fonte: Live Non è la D’Urso)