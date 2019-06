ROMA – Un Morgan decisamente agitato e furioso è quello che si è collegato dalla sua casa di Monza allo studio di Live Non è la D’Urso. Il cantante infatti tra due giorni sarà sfrattato dalla sua abitazione e non riesce a trovare un posto in cui stare. L’unico al momento ad avergli offerto in diretta di ospitarlo, infatti, è stato Ivano, il cantante dei Cugini di Campagna.

La casa di Morgan a Monza sarà messa all’asta giudiziaria e Barbara D’Urso, conduttrice dello show, gli ha chiesto come sta e cosa sta accadendo. La D’Urso ha insistito per avere una reazione di Morgan su quanto scritto dalla ex compagna Asia Argento sui social network: “Che mestizia Morgan Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile! Aripijate!”.

Il cantante visibilmente ancora più agitato si rifiuta di replicare e si concentra su quanto gli sta accadendo: “Questa non è una casa è un’opera d’arte e lo Stato che fa, mi vuole uccidere? Attenzione non è Morgan sfrattato per debiti, ma mi sono trovato con un’enorme quatità di tasse non pagate dal 2015. Un commercialista ha gestito malamente la mia situazione finanziaria. Quell’anno tutti i compensi che ho preso li ho dati all’Agenzia delle entrate e non ho ancora saldato il debito. Più lavoro e più riesco ad ottemperare a questa cosa”.

Poi aggiunge: “Lo sfratto è una cosa profondamente sbagliata, io sono un’artista non una persona comunica, questa casa è l’unica che ho, io lavoro qui”. Poi all’improvviso, dopo aver tentato di non parlarne e mentre la D’Urso insisteva a chiedergli una reazione, sbotta: “Lei è una grande insegnante di tossicodipendenza”.

Subito la conduttrice chiede di chi parlasse e lui replica: “Di Asia… – poi forse rendendosi conto di essere andato un po’ troppo oltre prova a scherzarci su – ah no no è una mia canzone, sto alludendo alla canzone”. Intanto il giudice di The Voice of Italy promette che non si lascerà sfrattare tanto facilmente.