Pamela Prati non va a Live non è la D'Urso: arriva Eliana Michelazzo

ROMA – Pamela Prati non sarà in studio a Live Non è la D’Urso nella puntata del 12 giugno. Dopo che Mediaset ne aveva confermato la presenza, Dagospia ha lanciato l’indiscrezione di aver avvistato la Prati in partenza in aeroporto. Al suo posto Eliana Michelazzo, che torna a parlare di Simone Coppi, Mark Caltagirone e a difendersi in televisione, sostenendo di essere stata raggirata da Pamela Perricciolo.

Durante la discussione in studio sulla non esistenza di Simone Coppi e Mark Caltagirone arriva anche la testimonianza esclusiva di Sara Varone, che ha avuto un flirt con Denny Coppi, l’inesistente cugino di Simone.

La Varone ha rivelato che Denny, che era stato additato anche come fidanzato di Barbara D’Urso, non esiste ma che lei è riuscita a scoprire di chi era l’identità rubata a Stephan Weiler, mister Svizzera 2008: “A me disse di essere straniero, ma aveva una moglie italiana, ovviamente finta”.

Gli ospiti del talk show si scatenano anche contro la Prati, non solo assente ma addirittura avvistata in vacanza a Capri, dove si rilassava a bordo piscina e ballava. La Michelazzo insiste che la showgirl sapeva che Mark non esisteva, dato che invece di essere affranta va in vacanza senza problemi.