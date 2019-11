ROMA – Paolo Brosio contro tutti a Live Non è la D’Urso nella puntata dell’11 novembre dedicata alla chiesa e alla castità di preti e suore. Il giornalista si scontra prima con Vladimir Luxuria e poco dopo con la conduttrice, fino a sbottare: “Se io sono insopportabile ne vado orgoglioso”.

La discussione inizia quando si parla di celibato dei preti, con la D’Urso che spiega come alcuni sacerdoti siano sposati. Brosio prontamente replica: “Questo Barbara è una situazione limite in Amazzonia, ma non è importabile questo modus operandi dall’Amazzonia dove c’è un prete ogni duecentomila chilometri, no”.

Luxuria allora prende la parola: “il celibato ecclesiastico non è un dogma, un Pincio sul quale non si può discutere, basterebbe una decisione del Papa con un concilio ecumenico e si può decidere che il celibato ecclesiastico non debba essere più obbligatorio per chi deve prendere gli ordine. Ognuno sceglie, ci sono tanti preti che fanno la scelta di castità e devono continuare a farlo, ma chi invece sente ad un certo punto il desiderio di mettere su famiglia come fanno gli anglicani, i protestanti. Meglio un prete che si può sposare di uno che va a violentare una perpetua”.

Una dichiarazione che scatena la reazione piccata di Brosio: “Va bene fa il padre e la madre, la vocazione familiare nel matrimonio è un sacramento. Cristo non ha mai sposato nessuno, ci ha dato un esempio, una legge non scritta. E’ il cuore verso Dio, o dai il cuore a Dio o vai a casa e fai il papà, poi il Papa fa quello che vuole”.

Poi il giornalista sbotta contro Barbara D’Urso accusandola di voler fare arrivare a casa un messaggio contro la Chiesa: “Io non sono mica scemo! Ho capito il tuo gioco! Stai parlando solo delle cose negative!”. Parole che portano alla reazione della conduttrice: “Nemmeno io sono scema. Tu stai facendo un discorso fine a sé stesso, portandolo completamente dalla tua parte. Io non sto parlando in generale e lo sai bene. Sono molto religiosa e giro sempre con un rosario! Brosio sei insopportabile, lo abbiamo detto dall’inizio che bisogna denunciare”. Ma lui chiude piccato: “Se io sono insopportabile ne vado orgoglioso”. (Fonte Mediaset)