MILANO – “Ho tradito anche Anna e Patricia con altre donne. Ma non sono l’unico: di nascosto hanno tutti l’amante”: ospite di Live Non è la D’Urso Pupo non si limita a raccontare il suo “poliamore”, come viene definita dalla conduttrice Barbara D’Urso la sua relazione con la moglie, Anna Ghinazzi, sposata nel 1974, e con l’amante, Patricia Abati, al suo fianco da 25 anni, ma ammette di aver anche tradito.

“Io sono stato un grande cazz*** nella vita”, confessa. E poi prova a spiegare: “Non c’è un segreto. Non mi chiedete come si fa o se uno lo rifarebbe… Le vacanze di Natale le dividi o non le fai. Io le amo uguale con i figli, sono innamorato pazzamente di loro, faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale. Ma ormai facciamo l’amore una volta al mese! Non parliamo di cose di basso livello”.

Quindi interviene Francesca Barra, che gli domanda se non abbia tradito anche le due donne che dice di amare. E a quel punto Pupo ammette: “Io ho tradito anche Anna e Patricia, non mentalmente ma sessualmente, con altre donne”.

Interpellato da Annalisa Minetti il cantante ha poi parlato anche delle sue figlie: “Io ho tre figli: due con mia moglie e una con un’altra donna. Se voi conosceste le mie figlie e la mia famiglia e faceste il paragone con i figli o le figlie di altri miei colleghi la discussione finisce, perché io ho una famiglia invidiabile”. Infine l’affondo: “Di nascosto tutti hanno l’amante. Chi è senza peccato fa una vita di mer**”. (Fonte: Live Non è la D’Urso)