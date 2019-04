Live Non è la D'Urso rinviato al 1° maggio: ecco cosa è successo

ROMA – Niente diretta di Live Non è la D’Urso la sera del 24 aprile. La conduttrice Barbara D’Urso si è presa una pausa e la prossima puntata del talk show è prevista per il 1° maggio. Ma qual è il motivo? Nonostante la D’Urso sia una nota stakanovista, non avrebbe retto il peso di due dirette in due giorni: la sera del 23 aprile infatti era già stata impegnata con il live del Grande Fratello, rinviato a martedì causa festività pasquali.

La D’Urso si è ritrovata quindi davanti a una scelta, dopo il rinvio del Grande Fratello 16. D’altronde preparare e condurre due prime time consecutivi non è certo facile, ma oltre alla possibile stanchezza della conduttrice il motivo del rinvio sembra sia stato anche logistico. Il Grande Fratello infatti va in onda dagli studi di Cinecittà a Roma, mentre Live Non è la D’Urso si tiene negli studi di Telelombardia a Milano. Uno stress anche fisico eccessivo e tempi cortissimi che non le permettevano di prepararsi al meglio per il lavoro.

Il nuovo format della conduttrice intanto riscuote successi, almeno secondo i dati auditel. La puntata in onda mercoledì 17 aprile ha avuto uno share del 16.5% e ha conquistato 2,827 milioni di telespettatori, mostrandosi all’altezza della concorrenza.