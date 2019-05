ROMA – Sara Varone a Live Non è la D’Urso racconta la sua breve liaison con Lorenzo David Coppi. Una storia solo virtuale durata per 2 mesi e mezzo in cui la Varone pensava di parlare con il cugino di Simone Coppi, il finto marito di Eliana Michelazzo.

Durante la puntata del programma di Barbara D’Urso sulla vicenda di Pamela Prati, la conduttrice intervista la Varone che spiega di aver avuto un flirt con lo stesso corteggiatore di Alfonso Signorini: “Me l’ha presentato Pamela Perricciolo dicendo che era cugino di Eliana”. La Varone ha spiegato di non averlo mai visto dal vivo, ma solo in foto, ma ha confessato che dai messaggi che le scriveva le piaceva.

Alla conduttrice Sara ha raccontato: “E’ durato 2 mesi e mezzo… Non ti nascondo che questo ragazzo a me piaceva senza averlo mai incontrato. Tutto ciò che scriveva era come se sapesse quello che a me piaceva. Ero convintissima che esisteva. Lui qualche foto (intima) me l’ha mandata però è normale…”.