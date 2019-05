ROMA – A Live Non è la D’Urso si parla ancora del caso Pamela Prati e del presunto matrimonio con Marco Caltagirone. Prima che la showgirl faccia il suo ingresso in uno dei tanti salotti di Barbara D’Urso, a parlare è l’agente Eliana Michelazzo: “La mia agenzia sta affondando, è andata via anche Georgette”.

La direttrice della Aicos Management racconta in diiretta su Canale 5 di essere distrutta: “Piango da stamattina, un’altra ragazza sta andando via. La mia agenzia sta affondando. Georgette Polizzi​ era il mio cuore, fa male. Ci volevano distruggere , ci stanno riuscendo”.

Georgette Polizzi è l’ex protagonista di Temptation Island. La ragazza aveva difeso Pamela Prati. Dopo aver visto l’intervista a Verissimo di Pamela Prati, la Polizzi ha raccontato di aver paura e di non voler avere più niente a che fare con Eliana MIchelazzo e la sua agenzia.

“Devo essere sincera: ora ho paura, mi sento debole. Per loro mi sono esposta. Ho scritto anche sui social: difendevo il loro lavoro perché quando hanno lavorato per me, hanno fatto tutto perbene” ha detto a ‘Chi’ la Polizzi.

Prossegue la Polizzi: “Poi a Verissimo quando ho sentito parlare di acido e di minacce, ho avuto solo dubbi, su dubbi. E anche paura. Però non posso tornare indietro. Ho ricostruito nella mia testa il puzzle”.

I dubbi hanno inizio con l’ospitata da Barbara D’Urso: “Eravamo nei camerini di Barbara D’Urso, prima di entrare in puntata, Eliana scriveva con un certo ‘Marco Cal’ su WhatsApp – ha raccontato a ‘Chi’ – e lui rispondeva con messaggi audio. L’ho vista, ho sentito l’audio. Entro in puntata e mi rendo conto che le cose non tornavano. Dopo la trasmissione, in camerino, mi girano le scatole e la metto al muro. C’era anche Milena Miconi. Le dico che voglio vedere le foto. Eliana mi mostra delle immagini. Ma io non mi fido. Torno a casa, parlo con il mio fidanzato e dico che qualcosa non va. Chiedo a tutte loro un incontro a Roma perché non voglio più metterci la faccia”.

Prosegue l’ex concorrente di Temptation Island: “Volo, quindi, a Roma con Davide, il mio ragazzo, per scoprire la verità ed essere sicura che anche io non sia vittima di un raggiro. Arrivati nella capitale c’è anche la Prati che dice di star male, che sta soffrendo di attacchi di panico e ansia. A quel punto chiedo le prove dell’esistenza di Mark una volta per tutte e Donna Pamela mi fa vedere una foto diversa da quella che Eliana mi aveva mostrato in camerino. Resto scioccata”.

Fonte: Live- Non è la D’Urso