ROMA – L’ex gieffina Aida Nizar è tra gli ospiti invitati a Live Non è la D’Urso per il confronto con Rocco Siffredi. La spagnola ammette subito di non approvare il tipo di film che fa Rocco dicendo asserendo che “è tutto finto”. Salvo poi aggiungere: “Non è vero, allora ce l’hai sempre duro?”

Rocco, che poco prima l’ha apprezzata come donna, dicendole che è molto bella, risponde così: “Ti faccio venire con me e ti faccio vedere se sono finto o no! Io non potrò mai fare quello che è il mio sogno, farlo qui davanti a tutti, ma posso farlo davanti a lei e farle vedere che non è finto”.

Aida Nizar prosegue: “Non sono curiosa ma io voglio scoprire perché voglio capire se è finto”. Il duetto tra i due finisce con Aida che fa alcune battute spinte. Barbara d’Urso, malgrado l’ora tarda, censura giocando con i doppi sensi.

Fonte: Live Non è la D’Urso